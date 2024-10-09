استغاثة عاجلة من الفنانة عفاف مصطفى: أنا في أزمة وصابرة بقالي شهور (ما القصة؟)

استغاثت الفنانة عفاف مصطفى من جلوسها في المنزل من دون عمل يوفر لها دخلًا ماديًا تعيش منه، حيث أعربت عن استيائها الشديد بشكواها من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها، وذلك خلال منشورات شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيس بوك”.

عفاف مصطفى تستغيث: أنا في أزمة وكنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت

اندهشت عفاف مصطفى من الحال الذي وصلت إليه على الرغم من خوض أكثر من 40 مسلسلا في ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2025، حيث قالت: "أتردد في الفضفضة لأتحاشي التطاول من قلة مشوهة يا جماعة بصدق أنا في أزمة ففي وطني الفني الآن 40 مسلسلًا لرمضان ولأول مرة أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهولة".

عفاف مصطفى

عفاف مصطفى

وأضافت مازحة في منشور آخر: "كنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت من غير شغل واعتبرها لحظات تأمل دلوقت بقول لنفسي "قعادك يا جميل طول.. وده أول قعاد بيطول".

عفاف مصطفى

نجوم الفن في ورطة بسبب قلة الأعمال الفنية

لم تكن الفنانة عفاف مصطفى أول من تشتكي من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، حيث سبقها عدد لا بأس به من النجوم الشباب وكان آخرهم الفنان أحمد عزمي، والفنان كريم حسني الذي كان ينوي اعتزال التمثيل نهائيًا ولكنه تراجع عن قراره بعد رسالة دعم من الفنان القدير محمد صبحي.

عفاف مصطفى وابنتها ياسمين رحمي

عفاف مصطفى

أحمد عزمي يستغيث بنقيب الممثلين

وكان الفنان أحمد عزمي قد استغاث بزملائه في الوسط الفني من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك، قائلًا: "خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم ...مسرحية (الملك لير) مع النجم يحي الفخراني والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية".

وتابع: "ومسلسل (حرب الجبالي) مع الأستاذ صادق الصباح (لبنان) كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة، وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة".

أحمد عزمي

وأضاف: "ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل من الشركة المتحدة"، وخلال وقت قصير استجابت الشركة المتحدة لندائه وتعاقدت معه على عمل لشهر رمضان"، ولكن سرعان ما تواصل معه نقيب الممثلين د. أشرف زكي وقام بتوقيع عقد مع شركة المتحدة للمشاركة في عمل فني جديد من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

كريم الحسيني يعلن عن اعتزال التمثيل نهائيًا

وكذلك الفنان كريم الحسيني الذي اشتكى أيضًا من نفس الأمر الشهر الماضي، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" ولكنه قرر حينها اعتزال الفن والتمثيل نهائيًا حيث قال: "أنا قررت اعتزل ما يؤذيني قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأني فعلا فنان (قديم نوفي) أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان".

كريم الحسيني

وتابع: "قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأني ولله الحمد قاعد عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي إيماني ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشللية".

كريم الحسيني

محمد صبحي وراء عزوف كريم الحسيني عن الاعتزال

ولكن سرعان ما تراجع الحسيني عن قرار الاعتزال بعدما دعمه عدد كبير من الفنانين، وخاصًة بعد تلقيه مكالمة من الفنان الكبير محمد صبحي، وكتب كريم في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "وبعد مكالمة الأستاذ القدوة محمد صبحى ليا.. اللى ريحت قلبي وطمنتني هانزل النهاردة بإذن الله أعمل أحلى ليلة عرض .. بحبك يا أستاذى وقدوتي".