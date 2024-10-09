ضبط 1496 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1496) قضية متنوعة.

في سياق آخر، لقي نقاش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء أداء عمله في منطقة أكتوبر، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لنقاش يدعى ”هلال” في العقد السادس من العمر، سقط أثناء أداء عمله في الدهانات بإحدى الشقق.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.