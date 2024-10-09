التعليم العالي: منح للماجستير من هيئة التعاون الدولي اليابانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم بمنح الماجستير مقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية.

أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري الإفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025.

حرص التعليم العالي على دعم الباحثين

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.

وأوضح الإعلان أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الإفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية؛ بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الإفريقية.

وللاطلاع على جميع شروط التقدم والتخصصات المتاحة، يمكن الرجوع للموقع التالى:

https://www.jica.go.jp/english/overseas/cotedivoire/activities/__icsFiles/afieldfile/2024/07/26/A-3.%20JFY2025%20General%20Information(G.I.)%20of%20ABE%20Initiative_1.pdf

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

