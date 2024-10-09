بيان رسمي من الأوبرا بشأن اعتذارات مهرجان الموسيقى العربية 32.. بعد قليل (خاص)

كشفت مصادر داخل الأوبرا المصرية بإصدار بيان رسمي، بعد قليل، بشأن اعتذار الفنان عاصي الحلاني والفنان وائل جسار عن حفلهما في مهرجان الموسيقى العربية بدورته 32 .

بيان رسمي بالخطة البديلة لاعتذار عاصي الحلاني و وائل جسار

كما سيوضح البيان الحفلات البديلة لهما ومصير التذاكر المباعة قبل أيام من انطلاق الفعاليات بدءًا من 11 أكتوبر.

بعد الإعلان الرسمي عن الجدول الغنائي لمهرجان الموسيقى العربية 32، تصاعدت أزمة الأجداث في لبنان مما أثر على عدد من فعالياتها بين الاعتذار وتخصيص الأجر لصالح الأسر المتضررة.

وائل جسار يعتذر عن حفل مهرجان الموسيقى العربية: لبنان موجوع

أعلن وائل جسار عن الاعتذار عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية نظرًا للضربات الإسرائيلية الغاضمية على الأراضي اللبنانية، وأعتذر قائلا:"“بالنسبة لمهرجان الموسيقى العربية امبارح كلموني اعتذرت عن المهرجان مع إن كان ليا الشرف إني أكون في مهرجان الموسيقى العربية، في كتير من الفنانين يتمنوا أنهم يشاركوا فيه ويقفوا على مسرح دار الأوبرا، لكن لبنان موجوع وإحنا نفسيا مدمرين”

وأضاف بمعنى أن هنعمل حفل إزاي والناس مشردة والناس في كتير تستشهد إحنا هنطلع نغني؟ دي حاجة صعبة جدا، أنا دماغي مستوعبتش الموضوع دا وقررت إني اعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية"

كما شدد على أن الجميع يعرف مدى حبه لمصر وجمهورها، الذي له الفضل الأكبر في مسيرته وشهرته ونجوميته في الوطن العربي، مردفاً أن "أول أغنياتي التي حققت الانتشار والنجاح الكبير كانت باللهجة المصرية، وقد شاركت عدة مرات بمهرجان الموسيقى العربية العريق، إلا أن هذا العام سيكون الأمر صعباً للغاية"

عاصي الحلاني : اعتذر عن حفلاتي في مهرجان الموسيقى العربية واتمنى الدمار يزول عن وطني

وجاء بعد أيام اعتذار الفنان عاصي الحلاني الذي أعلن عنه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا بالقاهرة، وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درویش بالإسكندرية".



وأضاف "خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة، كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب، متمنيا لقاءً قريبا يجمعنا بمصر الحبيبة، راجيًا من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين ، وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية".

وفي سياق متصل أعلنت الفنانة عبير نعمة عن تخصيص أجرها في الحفل لصالح الأسر المتضررة من الدمار الذي أصاب منازلهم جراء ضربات الكيان الصهيوني .

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.