أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق المحلية المختلفة، ومنها سمك البلطي الذي يعد الأكثر مبيعا بين المواطنين، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر السمك اليوم

ونستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الأربعاء وفقا لبوابة الأسعار الحكومية على النحو التالي:

أسعار السمك اليوم في الأسواق

جمبري وسط: الكيلو بـ281 جنيه.

جمبري صغير: الكيلو بـ199 جنيها.

جمبري «ممتاز»: الكيلو بـ344 جنيها.

وقار: الكيلو بـ230 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ209 جنيهات.

الكابوريا: الكيلو بـ134 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ171 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ140 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ306 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ116 جنيها.

بياض «ممتاز»: الكيلو بـ139 جنيها.

أسعار البلطي اليوم

سمك البلطي ممتاز: الكيلو بـ94 جنيها.

سمك البلطي صغير: الكيلو بـ66 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ106 جنيهات.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ123 جنيها.