ورشة عمل لتدريب أطباء مناظير الجهاز الهضمي بالفيوم

عقد قسم مناظير الكبد و الجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام، بقيادة الدكتور سامح رمضان رئيس القسم، تدريبا و ورشة عمل لـ 50 من أطباء مناظير الجهاز الهضمى بمحافظات الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، عن طرق تقديم خدمات الكشف المبكر عن اورام القولون وذلك فى اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر و علاج الاورام السرطانية (الرئة -القولون ـ عنق الرحم ـ البروستاتا) ونظرا للدور الفعال الذى تقوم به المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان فى تقديم الخدمات الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وحرصا من الوزارة على تحسين ٱداء المبادرات.

المبادرة إلرئاسية

وألقى الدكتورعمرو الفولى استاذ المناظير بكلية الطب جامعة حلوان، محاضرات عن الخطوات والاجراءات التى تتم بالمبادرة الرئاسية منذ اكتشاف الحالة وحتى اجراء المنظار لازالة الورم و محاضرة اخرى عن كيفية التشخيص الدقيق واحد اليات واساليب العلاج بالمناظير .

كان ذلك فى حضور الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء و الدكتور احمد سعد مدير فرع التامين الصحى بالفيوم السابق و الدكتور ياسر فوزى مدير فرع التامين الصحى الجديد، والدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس امناء مركز اورام الفيوم، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذى لمركز الأورام، والدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب بالمديرية.

وأوضح رئيس قسم المناظير، أنه لاول مرة فى الفيوم تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي فى تشخيص اورام القولون، مشيرًا إلى أنه تم اليوم اجراء 6 عمليات منظار على نفقة الدولة تم اكتشافهم عن طريق مبادرة الكشف المبكر عن الاورام.

وتمت ورشة العمل بقاعة وقسم مناظير المستشفى العام برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

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