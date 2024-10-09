بورصات الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024، وسط مخاوف تركز في المقام الأول على الصراع في الشرق الأوسط، لكن المؤشر في قطر خالف الاتجاه وارتفع بدعم من سهم بنك قطر الوطني.

وفاقم تصاعد القتال في لبنان، والحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وبدأ التراجع في بورصات الخليج، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتوعدت إسرائيل بالرد الذي تدرس حاليا خيارات بشأنه، يحتمل أن تكون من بينها استهداف المنشآت النفطية الإيرانية.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 0.4 بالمئة أيضا. كما تراجع سهم عملاقة النفط السعودية أرامكو 0.2 بالمئة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.88 دولار للبرميل، بعد أن هوت 4.6 بالمئة عند التسوية الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.6 بالمئة، وسهم مصرف عجمان 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.2 بالمئة.

لكن المؤشر في قطر خالف الاتجاه وارتفع 0.6 بالمئة، مدعوما بأداء سهم بنك قطر الوطني، الذي صعد 1.1 بالمئة.وحقق بنك قطر الوطني، ربحا صافيا 4.5 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لحسابات رويترز، متجاوزا تقديرات المحللين.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محللون أرباحا ربع سنوية قدرها 3.9 مليار ريال.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 38295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13447 نقطة.