إحباط محاولة ترويج 14 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

كثفت أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

في سياق آخر، لقي نقاش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء أداء عمله في منطقة أكتوبر، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لنقاش يدعى ”هلال” في العقد السادس من العمر، سقط أثناء أداء عمله في الدهانات بإحدى الشقق.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.