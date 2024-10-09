ختام فاعليات مبادرة "العودة إلى المدارس" بأسوان

أختتمت فاعليات مبادرة «العودة إلى المدارس»، برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وشهدت قاعة الفريق كمال عامر، بعروس النيل قافلة المستلزمات التعليمية والشنط المدرسية على طلاب المدارس ، بحضور كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وعمر شريف المرزوقى عضو مجلس إدارة مؤسسة “ DP World ” الخيرية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة آيه جابر منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان.

وخلال الفاعليات تم توزيع المستلزمات المدرسية على عدد الطلاب والطالبات أبناء المحافظة، في المحطة الرابعة للقافلة بمدينة أسوان والتي سبقتها 3 محطات بمدن الأقصر، وأدفو، وكوم أمبو، وخاصة أن المبادرة تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يساهم فى تحسين أدائهم الدراسى وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح ، لتأتى إستكمالاً لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر وتسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية .