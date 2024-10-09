تخوفات من امتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان أكثر من عام

أكد جورج العاقوري، المحلل السياسي، أن اعتماد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسات الاعتداءات والتصفيات ضد لبنان تعد خطوة موجعة كبدت حزب الله خسائر هائلة.

وأوضح "العاقوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع اغتيال رأس الهرم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الذي يعتبر بمثابة زلزال على صعيد جمهور حزب الله، منوهًا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع القضاء على حزب الله لما له من بعد أيدولوجي.

وأشار إلى أنّ هناك تخوفات من استمرار الحرب أكثر من عام كما حدث في غزة، إذ إنّ الأمر يستدعي الرعب، كون مسلسل الإجرام الذي مارسه نتنياهو في غزة بدأ في لبنان، موضحًا أنه يجب الإسراع لمحاولة إنقاذ لبنان ووقف الصراع، كما يجب مناصرة القضية الفلسطينية وشعب غزة.

وتابع: “توريط لبنان في هذه الحرب لم يؤدي إلى حماية قطاع غزة كما رُفع شعار بأنها حرب لمساندة غزة ولم يؤدي إلى ردع العدو الإسرائيلي عن لبنان، لكن ها هي إسرائيل تستبيح لبنان من جنوبه إلى أقصى بقاعه”.