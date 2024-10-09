الإحصاء: 179.5 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2023/2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج مثيرة حول أداء الخدمات البريدية في مصر خلال العام المالي 2023/2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يُحتفل به في 9 أكتوبر من كل عام، حيث يُعتبر هذا اليوم بمثابة ذكرى لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، الذي يعد المنصة الرئيسية للتعاون بين القطاعات البريدية في الدول المختلفة.

تحت شعار "150 عامًا من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم"، يسلط البيان الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال الخدمات البريدية، حيث تعكس الأرقام التغيرات الكبيرة في قيمة المعاشات والمبالغ المودعة.

من أبرز المؤشرات الواردة في البيان، أن قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية بلغت 179.5 مليار جنيه لعام 2023/2024، مقارنةً بـ 140.5 مليار جنيه لعام 2022/2023، محققةً زيادة قدرها 27.8%، هذه الزيادة تُعكس الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصةً في مجال المعاشات.

فيما يخص صندوق توفير البريد، فقد بلغت قيمة المبالغ المودعة 121.5 مليار جنيه في العام الحالي، بانخفاض قدره 0.7% عن العام السابق الذي سجل 130.7 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر، سجلت الحسابات الجارية زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمة المبالغ المودعة 249.5 مليار جنيه لعام 2023/2024، مقابل 164.5 مليار جنيه في العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 51.7%.

بينما شهدت قيمة الطوابع والنماذج المباعة في الوحدات البريدية انخفاضًا، حيث سجلت 335.8 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 366.0 مليون جنيه في العام السابق، ما يُعادل انخفاضًا نسبته 8.3%، وهذا يعكس التحولات في سلوكيات المستهلكين واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

تشير البيانات أيضًا إلى ارتفاع عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية، حيث بلغ عددها 4643 مكتبًا في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 5.2% مقارنةً بـ 4412 مكتبًا في العام السابق، هذه الزيادة تدل على التوسع في تقديم الخدمات البريدية في المناطق المختلفة، مما يُعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات.

علاوة على ذلك، زاد عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية إلى 21918 ماكينة لعام 2023/2024، مقارنةً بـ 21400 ماكينة في العام السابق، بزيادة تبلغ 2.4%، ويُتيح هذا النظام الآلي القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد، مما يُعزز من كفاءة الخدمات المالية المقدمة للعملاء.