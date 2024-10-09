موقف طريف لجورجي جيسوس في المؤتمر الصحفي بسبب الناموس

لم يكن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، يتوقع أن يتحول موقفه في مؤتمر صحفي إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال حديثه عن مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين، تعرض جيسوس لموقف محرج عندما حاول قتل "ناموسة" كانت تزعجه، بضربة سريعة على كتف مترجمه الذي كان يجلس بجواره. هذا التصرف الطريف أثار ضحكات الحضور، وظهرت علامات الحرج على وجه المدرب البرتغالي.

ورغم الموقف، استعاد جيسوس هدوءه سريعًا، وأكمل المؤتمر الصحفي بثقة.

ويعيش جيسوس فترة ذهبية مع الهلال منذ عودته مطلع الموسم الماضي، حيث قاد الفريق للفوز بكافة البطولات المحلية المتاحة، بما في ذلك الدوري السعودي، كأس الملك، وكأس السوبر السعودي مرتين. كما خاض أكثر من 50 مباراة محلية دون خسارة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام جيسوس هو التتويج بلقب دوري النخبة الآسيوي في نسخته الأولى، بعدما فشل في الفوز بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.