سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء

ننشر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 9- 10- 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 63.53 جنيه للشراء، و63.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.54 جنيه للشراء، 63.69 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.53 جنيه للشراء.

63.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.54 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.44 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.41 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.44 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.44 جنيه للشراء.

63.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.52 جنيه للشراء.

63.76 جنيه للبيع.

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.