محافظ الشرقية: القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد ركائز الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية، والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بالمرور الدوري على الحقول بنطاق مركز ههيا، بحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندس هانى صلاح أخصائى المحصول بالمحافظة، والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس محمد أحمد بجهاز شئون البيئة بالشرقية، والمهندس عبد العظيم شحاته رئيس قسم الإرشاد بالمركز، وذلك لمتابعة موسم حصاد محصول الأرز كذلك المرور على مواقع تجميع قش الأرز.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه أثناء المرور تم تعريف المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية من خلال الكبس والفرم وعمل كومات أسمدة وأعلاف غير تقليدية، حيث تكثف وزارة الزراعة جهودها لتوعيتهم بأهمية الإستفادة من منظومة جمع وتدوير قش الأرز و منع الحرق والحد من السحابة السوداء للحفاظ على البيئة من التلوث وتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يُسهم فى زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بتنفيذ ندوة توعوية بالمقر الإرشادى بقرية الزرزمون بمركز ههيا والإدارة الزراعية بالحسينية عن الأهمية الاقتصادية لمحصول الفول البلدى والعائد الاقتصادى له وأهمية العمليات الزراعية وأهم الحشرات والآفات التى تصيبه والمبيدات الموصى بها من الوزارة وطرق العلاج، وكذلك أهمية دور الإرشاد والمعاهد البحثية للإرشاد فى توصيل المعلومات الزراعية بأنواعها كافة للمزارعين.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أكد على أهمية مبادرة "100 يوم صحة"، التي تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية وتمثل ثمرة جهود مبادرات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة، تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، موجهًا بضرورة تنفيذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرتي الزراعة والصحة للوصول إلى مجتمع معافي خالٍ من الأمراض.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى إطار حملة "100 يوم صحة" للارتقاء بصحة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة وتلافي الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن القافلة قامت بتوضيح أهداف الحملة والتي تضمنت أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة إكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات والتوعية والحد من أسباب انتشار عدوى الأمراض المعدية، كما قامت بالكشف المجانى للأمراض المختلفة للعاملين بمديرية الزراعة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم (السكر - الضغط - الاعتلال الكلوى) بحضور كل من الدكتورة إسراء حسن، والدكتورة مريم مراد بمديرية الصحة، وأمانى محمد، وهويدا إبراهيم بإدارة الثقافة الصحية.