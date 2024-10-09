“أكتوبر ذاكرة أمة” ندوة تثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح

عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع محافظة مطروح، ندوة تثقيفية ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لها بعنوان «أكتوبر ذاكرة أمة» لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بمطروح، بحضور كل من الشيخ حسين عبدالهادي والشيخ عاطف حسن أعضاء المنظمة بفرع مطروح.

يأتي ذلك ضمن فعاليات سلسلة اللقاءات التثقيفية التي يعقدها الفرع لفعاليات مبادرة «بداية» الرئاسية بالمحافظة، وبهدف ترسيخ مفهوم المواطنة فى نفوس الطلاب و تعريفهم بقيمة هذا النصر، وبث روح الانتماء وعشق تراب الوطن فى قلوب وعقول الشباب.

وتحدث الشيخ “ حسين عبد الهادي” عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع مطروح فى لقاءه بالطلاب عن أن السادس من أكتوبر يعد أعظم إنجازا في التاريخ المصري الحديث، وملحمة وطنية فريدة، مشيراً إلى توافر عناصر النصر التي صنعت ذلك الإنجاز التاريخي، من الاستعانة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه والثقة بالنفس والتخطيط الجيد وقوة تلاحم الجبهة الداخلية ووقوف الشعب رجالاً ونساءً مع جيشه الباسل.

ومن جانبه أكد الشيخ “ عاطف حسن ” عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع مطروح على أن من أهم أسباب النصر الجيش المصرى فى حرب أكتوبر ٧٣، الأخذ بمقومات النصر و هو الإيمان بالله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب المادية ومنها إعداد العدد والعدة والتخطيط السليم والتدريب الجيد مع الإيمان واليقين بأن النصر بيد الله وحده فقد كانت صيحة الله أكبر لا تفارقهم.

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واضاف “ حسن ” أن إشعال روح التحدى وتقوية الأمل فى نفوس الجنود بأن الشدة هى أمارات لميلاد جديد وأن مع العسر يسرا، كذلك متانة الجبهة الداخلية وقوة الوحدة الوطنية إذ أدرك المصريون مسلمين ومسيحيين أنه لا يمكن مواجهة العدو إلا بصف وطنى متماسك ولحمة قوية ومجتمع مترابط ولم يسمح العقلاء للفتنة أن تطل برأسها.

وفي نهاية اللقاء طالب أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع مطروح من الطلاب الحضور ضرورة أن نستلهم من نصر أكتوبر المجيد روح العزيمة وثبات العقيدة والإخلاص لتحقيق مانرموا إليه من مستقبل واعد وتنمية مستدامة في ربوع الجمهورية الجديدة.

وكان اللواء “خالد شعيب” محافظ مطروح قد أعلن فى منتصف سبتمبر الماضي عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة” على مستوى جميع القطاعات بالمحافظة مشددا على بذل أقصى مجهودات لتحقيق الهدف من المبادرة بشكل يكفل بداية حياة جديدة لكل مواطن مصرى بتقديم الخدمات والأنشطة المختلفة المساهمة في ذلك.