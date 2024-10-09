الشرقية: المخبز الآلي يراعي كافة الإشتراطات والمواصفات التموينية ويخلق المنافسة في السوق

ويُساهم في تحسين الخبز المقدم للمواطن..

أشار المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الرغيف المقدم من خلال المخبز الآلي يراعي كافة الإشتراطات والمواصفات التموينية، ويخلق نوعاً من المنافسة في السوق، ويُساهم في تحسين مستوى إنتاج رغيف الخبز المقدم للمواطن.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مشروع مجمع المخابز الآلية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، والذي يضم ٤ خطوط إنتاج تستوعب ١٣٦ شيكارة دقيق زنة ٥٠ كيلو لإنتاج ٩٠ ألف رغيف خبزفي يوم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة تشغيل خطوط الإنتاج بالمشروع لإتاحة رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين.

ومن جانبه أوضح أحمد إبراهيم مدير مشروع المخابز الآلية، أنه يتم توزيع الخبز المنتج من خلال الدفع بسيارات محملة بالخبز للمناطق الأكثر إزدحاماً بالمواطنين بمراكز (منيا القمح - ديرب نجم - فاقوس - ههيا - بلبيس - أبو حماد - العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى وجود منفذ بيع داخل المجمع لسد إحتياجات المواطنين من الخبز.

إلتقى محافظ الشرقية مع العاملين بالمشروع للوقوف على متطلبات واحتياجات المشروع من كميات الدقيق الواردة إليه والسيارات المستخدمة لطرحه أمام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتوجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل بمشروع المخابز الآلية والنصف آلية الكائن بمنطقة أبو خليل بمدينة الزقازيق، للوقوف على الحالة الإنشائية للمبنى وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وكلف محافظ الشرقية، السكرتير العام المساعد بعرض المبنى على لجنة المنشآت الآلية للسقوط للوقوف على الحالة الإنشائية للمبنى على الطبيعة، موجهاً بإنتاج الحصة المخصصة لمخبز أبو خليل بمقدار ٢٠ شيكارة دقيق داخل مجمع المخابز الآلية وتوزيعها على أهالي منطقة ابو خليل لسد إحتياجاتهم من رغيف الخبر.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، ويسري راشد رئيس حى أول الزقازيق، ومحمد ابو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت مديرية التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز أبوكبير برئاسة سعيد عطية مدير إدارة الصيانة بالمديرية، ومحمد أبوزيد معاون مدير المديرية، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، و أحمد سمك رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وأسفر المرور عن الأتي:

ضبط 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم إستخراج 87.5% لدى صاحب مخبز بلدي قبل بيعه وتهربيه بالسوق السوداء والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله بالأسواق بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو دقيق بلدي، وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز .

وبإستكمال المرور على المخابز تم تحرير المحاضر الأتية:

ـ تحرير ٣ تقارير إثبات حالة للتصرف في الدقيق بإجمالي ١٥ شيكارة .

ـ تحرير 9 تقارير ضد مخابز مخالفة وعدم إعطاء بون الصرف.

وقامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الإدارة، وسعيد عيد رئيس الرقابة التموينية، وعبير عبدالقادر رئيسة مكتب تموين أول الزقازيق، بحملة تموينية وأسفرت الحملة عن المرور على المخابز وتم تحرير تقارير إثبات حالة ضد المخابز وعددهم ( 11 ) تقرير وبياناتها كالآتي :

تحرير عدد (1) تقرير إثبات حالة تصرف فى عدد ( 67) شيكارة دقيق بلدي 87.5%.

تحرير عدد (3) تقارير إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار/9/ 8/ 8 جرام.

تحريرعدد (3) تقارير إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

تحرير عدد (2) تقرير إثبات حالة غلق المخبز بدون إذن .

تحرير عدد (1) تقرير إثبات حالة عدم نظافة المخبز .

تحرير عدد (1) تقرير إثبات حالة عدم إعطاء بون .

كما قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية وتم تحرير عدد ٢ محضر لعدم وجود شهادات صحية وتحرير عدد ٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبإستكمال أعمال الحملة قامت بالمرور على البقالين التموينين ومشروع جمعيتى والجمعيات الإستهلاكية والتى أسفرت عن المحاضر التالية :

تحرير محضر رقم 9314 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق ضد صاحب محل جمعيتي تصرف في عدد ( 120 ) زجاجة زيت تموين سعة 800 مللى وتجميع عدد ( 187 ) كيلو سكر تموين.

تحرير المحضر رقم 9315 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق ضد أمين عهده جمعية إستهلاكية لتصرفه في عدد ( 50 ) زجاجة زيت تموين سعة 800 مللي وكذلك تصرفه في عدد ( 100 ) كيلو سكر تموين.

تحرير المحضر رقم 9313 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق ضد آمين عهده جمعية إستهلاكية لتصرفه في عدد ( 72 ) زجاجة زيت تموين سعة 800 مللى وكذلك تصرفه في عدد ( 95 ) كيلو سكر تموين .

تحرير المحضر رقم9311 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق ضد بقال تموين لعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية .