تخصيص 5% من وحدات التسليم الفورى فى 15 مدينة لذوي الهمم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوي الهمم.



وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg‏)، وسيتم إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتباراً من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.



وأشار الوزير إلى أن الوحدات المطروحة للحجز من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - عمارات الحى السادس) بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).



وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg‏)، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة) ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة.



وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذي تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والاسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").



ولفت الشوربجي، إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بينهم وفقا لنسبة 5 % من الوحدات بعدد (330 وحدة) من إجمالي الوحدات المطروحة للأفراد بعدد (6575) وحدة سكنية، على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من الأفراد.