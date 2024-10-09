سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 9-10-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9-10-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.9 جنيه للشراء و158.6 جنيه للبيع، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.9 جنيه للشراء

158.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.8 جنيه للشراء

158.5 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.7 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.2 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

164.6 جنيه للشراء

158.5 جنيه للبيع

تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر المقرر صدوره الخميس هو الأهم هذا الأسبوع.