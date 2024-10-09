الذهب يستقر مع ترقب مسار الفائدة

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تحديث الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. كما يتطلع المتعاملون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يراهن المتداولون بنسبة 87 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يراهن المتداولون بنسبة 87 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

يركز المستثمرون في أسواق المعادن الثمينة على محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر إعلانه اليوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

كما تتأثر الأسواق بتصريحات العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية الأسبوع، حيث أعرب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة النقدية للبنك.

واكدت به عضوة البنك أدريانا كوجلر إنها تدعم بقوة خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك الفيدرالي وستدعم المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في التراجع كما تتوقع.

و صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه سيكون من المناسب مرة أخرى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

c يذكر أن الذهب قد فقد المزيد من الزخم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، حيث أظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، الأمر الذي يدل على استقرار أداء قطاع العمالة الأمريكي ليقلل من توقعات خفض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر