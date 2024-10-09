محافظ القليوبية يواصل سلسلة لقاءاته بالمواطنين بشبين القناطر

التقى المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، بالمواطنين في مدينة شبين القناطر والخانكة والخصوص، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته الاسبوعية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من المواطنين بمركز شبين القناطر والخانكة لديهم ابناء من ذوى الهمم مراعاة لظروفهما الصحية ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه المحافظ بسرعة فتح دار مناسبات بقرية سيرقاوس بالخانكة لخدمة ابناء القرية.

وحرص محافظ القليوبية، على لقاء المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل، حيث تم توفير عدد 4 فرص عمل لهم بالقطاع، واستمع باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل .



وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.



جاء اللقاء بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتورة سلوي ابو العينين رئيس مدينة شبين القناطر ايمان السيد وكيل وزارة العمل، واميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية بالقليوبية، والمهندسة حسناء سعيد مدير ادارة الشئون الهندسية، وممثلي الجهاز التنفيذى ومياه الشرب والري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).



ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.



وعلى هامش اللقاء قام محافظ القليوبية، بمفاجأة المركز التكنولوجى بمدينة شبين القناطر مؤكدا على دفع وتيرة العمل بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا الملف الحيوي والارتقاء به وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيراً إلى ضرورة نهو الإجراءات القانونية اللازمة للطلبات الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لهم لتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.