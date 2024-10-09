أسوان تبحث تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بنصر النوبة

التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بفريق عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدأ "، وجامعة النيل، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وخاصة من أبناء النوبة لإستثمار أكبر مشروع صناعى تنموى في الصعيد وهو المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وأكد أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى فى الجمهورية الجديدة، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، والتى تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات والغير مسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل، ولتكون المنطقة قاعدة إنطلاق وباب ملكى نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها المتنوعة.

وأشار إلى أنه يتم إعداد وتأهيل الشباب أصحاب الوحدات الصناعية لاكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشروعات الصناعية بكفاءة وفاعلية من خلال تحليل السوق وإكتشاف الفرص الواعدة، وتصميم خطط العمل التى تضمن نجاح المشاريع، مع إدارة الميزانية وتخصيص الموارد بشكل مثالى، والتسويق الفعال للمنتجات والخدمات، ليساهم ذلك فى تنمية العنصر البشرى من خلال تكثيف الدورات التدريبية حيث تم تدريب 30 من أصحاب وحدات صناعية بالمجمع وشباب من رواد الأعمال وسيدات.