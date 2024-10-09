جامعة الأقصر تناقش خطط الرقمنة المستقبلية

عقد مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الأقصر، اجتماعًا برئاسة الدكتورة، صابرين جابرعبدالجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة؛ لمتابعة سير العمل بالمركز ومناقشة خططه المستقبلية؛ في إطار استراتيجية رقمنة الجامعة، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة التي ترتكز على التحول الرقمي والحلول الذكية.

أكدت الدكتورة صابرين جابرعبدالجليل خلال الاجتماع، على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.



وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها: عرض المقترح المقدم من الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بشأن خطة رقمنة الجامعة التي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية.

واستعرضت الدكتورة أماني اشرف، مديرة وحدة التحول الرقمي، تقريرًا حول اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما تمت مناقشة خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على منصة "ثنكي" من بنك المعرفة، التي قدمها الدكتور همام محمد، مدير وحدة التعلم الإلكتروني بالجامعة.

وشهدت الجلسة استعراض مقترح إعادة هيكلة وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، الذي قدمه الدكتور حسين الشافعي، أمين المجلس ومدير وحدة نظم المعلومات بالجامعة.

فيما قدم الدكتور باسم عبدالعاطي، مدير وحدة موقع الجامعة، عرضًا لمؤشرات أداء الكليات في تنفيذ خطط الرقمنة والتطبيقات الذكية.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة، من بينها:

- تقديم منح تدريبية لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات بمحافظة الأقصر لتأهيلهم لسوق العمل من خلال بيئه عمل حقيقة.

- تقديم منح تدريبات وامتحانات لشهادة أساسيات التحول الرقمي للعاملين بجامعة الأقصر، لدعم التحول الرقمي في الجامعة.

- الإعلان عن فتح باب الترشيح لمدربي شهادة إعداد المدربين (TOT) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

- توعية الطلاب المستجدين بالخدمات الإلكترونية المتاحة بالجامعة، في إطار جهود التحول الرقمي الشامل.