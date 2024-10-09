الأمين العام للرابطة الجامعات الإسلامية :" شبابنا يعيش حالة من الأسر الرقمي "

بدعوة كريمة من فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية شارك الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في الندوة التي أقامتها دار الإفتاء المصرية ، بعنوان(الإفتاء وبناء الإنسان) .

وقال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في تصريحات لوسائل الإعلام أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة بناء الإنسان مضيفا أن المجتمعات العربية والإسلامية تمر بحالة من الفوضى التي نتجت عن التطورات التكنولوجية الهائلة التي عصفت بالعديد من القيم والأخلاقيات ..حيث أصبح شبابنا يعيش حالة من (الأسر الرقمي) بسبب إدمانه لاستخدام الإنترنت ووسائط التواصل الإجتماعي، والمنصات الرقمية التي تعج بأخبار ومعلومات وفتاوى زائفة وغير دقيقة، وهو ما يمثل خطرا محدقا على الشباب والنشء، ومن هنا فإن المؤسسات المعنية بالتنشئة والتثقيف والتربية عليها عبء ثقيل و مهمة شاقة لإعادة بناء الوعي للشباب الواعي القادر على خدمة دينه ووطنه.

كما أشاد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية بقيادة الدكتور نظير عياد للمشاركة في جهود بناء الإنسان متمنيا لفضيلته التوفيق والسداد.

ويذكر أن الشريف التقى مع عدد كبير من العلماء وأستاذة الجامعات الذين شاركوا في الندوة ومن بينهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ،وفضيلة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ الطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وفضيلة الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.