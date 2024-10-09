التأمين الصحي بالقليوبية: 6 أسرة إضافية لعمليات القلب المفتوح بمستشفى بهتيم

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، تشغيل "6" أسرة رعاية إضافية وتوفير القوى البشرية واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية للقضاء على قوائم انتظار جراحات القلب والصدر للأطفال بمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بشبرا الخيمة.

يأتي ذلك فى إطار خطة تحسين الخدمات التي تتبناها الهيئة العامة للتأمين الصحى برعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجمهور الهيئة.

6 أسرة إضافية لعمليات القلب المفتوح بمستشفى بهتيم بالقليوبية…

ووجه "مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية" مسئولي مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية وعيادات بهتيم الشاملة بميكنة الخدمة وتعظيم الاستفادة من نظم المعلومات والتوسع في التعاقد مع مختلف التخصصات وفى مقدمتها الأوعية الدموية والعظام وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة.

كما وجه بالمرور على الصيدليات والمخازن ومتابعة تدريب الفرق وتطبيق معايير الجودة الشاملة ونظم الجودة اليابانية 5S تماشياً مع متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية وكذا سرعة الانتهاء من إدخال خاصية النداء الآلي لتنظيم العمل ومنع التكدس في مكاتب التسجيل والصيدليات تيسيراً على المواطنين.

وطالب مدير الفرع بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتكامل الخدمات بين العيادات وإتاحة الكشف للمرضى في العيادات القريبة لحين توفير التخصصات الطبية المطلوبة والتواجد وسط المواطنين بالعيادات وتوعية وتدريب فرق العمل على طرق وآليات التواصل مع المنتفعين من الخدمة.