فريق جراحى بكفر شكر التخصصى ينقذ مريضة من الإصابة بالشلل بعد تركيب قفص كربوني

تمكن فريق جراحى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر التخصصي من اجراء جراحة لسيدة تبلغ من العمر 49 عاماً تعاني من آلام شديدة ومستمره بأسفل الضهر مع تنميل وخذل بالطرفين السفليين خاصةً الطرف السفلي الأيمن مع تقلصات في عضلات الساق والفخذ وصعوبه في الحركه كادت أن تتعرض للشلل.

إنقاذ مريضة من الإصابة بالشلل بعد تركيب قفص كربونى بمستشفي كفر شكر التخصصي…



ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور إبراهيم غريب رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى والدكتور إبراهيم عطيه استشاري التخدير والدكتور محمد شوقي اخصائي التخدير والدكتور محمود جمال اخصائي جراحة المخ والأعصاب والدكتور عبدالغفار سامي يعقوب اخصائي جراحه المخ والاعصاب و أميره أمين رئيسة تمريض العمليات.



قال الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي في بيان له أنه تم استقبال المريضة ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار.



وتم تعمل رنين مغناطيسي علي الفقرات القطنية والعجزيه للمريضة أظهر وجود ضيق شديد بالقناه العصبيه وانزلاق غضروفي قطني بين الفقره القطنيه الرابعه والخامسه وتزحزح بالفقرات القطنيه.

فريق جراحى بكفر شكر التخصصى ينقذ مريضة من الإصابة بالشلل…



أضاف البيان أنه تم دخول المريضة العمليات وعمل توسيع للقناه العصبيه واستئصال الغضروف المنزلق وتثبيت للفقرات القطنيه عن طريق جهاز تثبيت مكون من عدد 6 مسامير وعدد 2 قضيب من مادة التيتانيوم بالإضافة إلى تركيب " قفص كربوني" بين الفقره القطنيه الرابعه والخامسه ليحل محل الغضروف المنزلق وذلك يدعم ثبات وقوة الفقرات ويمنع حدوث إرتجاع لإختناق جذور الاعصاب.



وخرجت المريضه من العمليات وهي في تحسن ملحوظ، وتمت الجراحه تحت إشراف الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي والدكتور حسن أبو السعود نائب المدير والدكتور راضي غديري رئيس قسم العمليات والدكتورة نهاد عبدالله منسق عام لجنة قوائم انتظار .