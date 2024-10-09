له مفعول 3 أدوية في آن.. اكتشاف علاج جديد لارتفاع ضغط الدم

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن تناول قرصًا منه بمثابة تناول مزيج من الأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يمثل ثورة طبية تسهم في إنقاذ آلاف الأرواح سنويًا.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشير باحثو الدراسة إلى أن القرص الجديد، يتكون من ثلاثة إلى أربعة أنواع من الأدوية التي تستخدم عادة بشكل منفصل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، من بينها : "تلميسارتان"، "أملوديبين"، و"إنداباميد". وقد أظهرت الدراسات أن هذا القرص فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم خاصة في مراحله المبكرة.

وفي تعليق على هذا الاكتشاف، قال الدكتور أنتوني رودجرز من معهد جورج للصحة العالمية في سيدني، والذي يعمل على تطوير هذا العلاج: "نحن نقدم نهجًا جديدًا كليًا.

الميزة الكبرى لهذا العلاج ليست فقط سهولة تناوله والالتزام به، بل تكمن في الجمع بين آليات ثلاثة أدوية مختلفة للحصول على أفضل النتائج. يمكننا بذلك البدء في علاج المرضى منذ مراحلهم الأولى، وأيضًا في المراحل المتقدمة من المرض".

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية عالمية تنجم غالبًا عن أساليب حياة غير صحية مثل تناول الأطعمة غير المتوازنة، الإفراط في استهلاك الكحول، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام. كما قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشكلات صحية إضافية مثل الصداع، تشوش الرؤية، وآلام في الصدر.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض الكلى، وهو ما يزيد من أهمية السيطرة عليه في أقرب وقت ممكن.

يبدو أن الجمع بين أدوية متعددة في قرص واحد يسهم في تعزيز فعالية العلاج ويقلل من احتمالية إهمال المرضى لأدويتهم، مما قد يخفف بشكل كبير من العبء الصحي الذي يتسبب به هذا المرض.