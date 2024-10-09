أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل والنقرس

حذر طبيب تغذية روسي مرضى التهاب المفاصل من تناول اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن الملح والحلويات.، مشيرًا إلى أن آلام المفاصل غالباً ما ترتبط بخلل في استقلاب حمض اليوريك، وهو ما يعرف بالنقرس، والذي يبدأ في الظهور عادة بعد سن الخمسين.

أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس

ووفقًا لما ذ كره موقع “هلث لاين” الطبي،إن مرضى النقرس يجب عليهم الامتناع تماماً عن تناول اللحوم والأسماك، بما في ذلك مرقاتها، ويجب تجنبها بشكل خاص إذا كانت مقلية أو مشوية.

وأكد أن هذه الأنواع من الأطعمة تزيد من تفاقم المرض وتؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم، مما يعزز من فرص حدوث نوبات الألم.

بالإضافة إلى ذلك، نصح المصابين بالنقرس بتجنب البقوليات، نظراً لأنها أيضاً قد تزيد من حدة الأعراض.

لكن في المقابل، أكد الخبير على أن المصابين بالنقرس يمكنهم تناول الحبوب بأنواعها، وكذلك منتجات الألبان والبيض، حيث تعتبر هذه الأطعمة آمنة ولا تتسبب في تفاقم الحالة المرضية. ويضيف غينزبورغ أن هناك خيارات غذائية أخرى مناسبة يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل بدلاً من الأطعمة المحظورة.

عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، نصح الخبير بتجنب تناول الحلويات، لأنها تحتوي على سكريات قد تزيد من مستويات الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة حدة الألم. الحلويات تعمل على تحفيز العمليات الالتهابية في الجسم، وهو ما يزيد من تورم المفاصل وتفاقم الشعور بالألم.

كما حذر الخبير من الأطعمة المالحة، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى احتباس السوائل في أنسجة الجسم. هذا الاحتباس بدوره يؤدي إلى تورم في أسطح المفاصل، مما يزيد من الضغط عليها ويؤدي إلى تفاقم الألم. ويضيف أن الحد من استهلاك الملح يمكن أن يخفف من هذه المشكلة ويقلل من التورم حول المفاصل.

فيما يتعلق بالتوصيات الغذائية لمرضى التهاب المفاصل، أشار الخبير إلى أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم. وتشمل هذه الأطعمة الحبوب المختلفة، مثل الشوفان والأرز، وكذلك الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية. كما أن منتجات الألبان مثل اللبن والزبادي يمكن أن تكون مفيدة وتساهم في توفير العناصر الغذائية الضرورية دون التسبب في تفاقم الأعراض.

باختصار، يركز الدكتور غينزبورغ على أهمية اتباع نظام غذائي دقيق ومتوازن للأشخاص الذين يعانون من أمراض المفاصل مثل النقرس والتهاب المفاصل. الامتناع عن بعض الأطعمة مثل اللحوم، الأسماك، الملح، والحلويات قد يساعد في تقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة.