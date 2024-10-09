طقس البحيرة.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 9 - أكتوبر 2024م، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمحافظة البحيرة، ويسود المحافظة طقس حار نهارًا، معتدل أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة - تشهد المحافظة اليوم طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1 متر إلى 1.50 متر، وسرعة الرياح نحو 22 كيلو متر فى الساعة، وتصل الرطوبة إلى 85% على المراكز الساحلية.

درجة الحرارة العظمى فى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 31 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس على كافة الأنحاء، ،كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة خلال الٰأيام القادمة، ووجهوا بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة عصرا.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة، مثل إرتداء الملابس القطنية وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة، مع تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الصباحية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحا حفاظا على أرواح الماره والركاب.