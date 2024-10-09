غضب في الأهلي بعد تصريحات أمير توفيق.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة والذي رحل عن منصب مدير تعاقدات الأهلي أثارت الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء، خصوصًا بعدما تحدث عن العديد من التفاصيل التي تخص قطاع الكرة وأسرار خاصة بملفات الصفقات وإدارة التعاقدات خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أمير توفيق كان يسعى لتبرئة نفسه من الفشل في ملف الصفقات، وأن السبب هو النادي الأهلي وكذلك ميزانية الصفقات، ولذلك كان يتحدث عن أسباب عدم ضم بعض اللاعبين ويلقي اللوم على الأهلي".

وأضاف: "هناك أمر غريب أصبح كل شخص يرحل عن الأهلي يخرج للحديث عن أسرار النادي، وهذه أمور لا تصح مطلقًا، وسبق وقام معتز الجوادي مترجم كولر السابق بالإدلاء بتصريحات أيضا عن النادي".

وأكمل: "هل يوجد شخص لديه شنطة أسرار مثل سيد عبدالحفيظ؟، وهل هناك شخص تعرض للظلم مثله؟!، فهل تحدث عن أي شئ عن النادي وسر من أسرار عمله داخل الأهلي.. رغم رحيله عن منصب مدير الكرة لم يدلي بأي تصريح أو أسرار الأهلي".