مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقي منذ قليل 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، من جراء انقلاب سيارة ربع نقل ركاب، بطريق الاقليمي إتجاه بنها، في دائرة محافظة الشرقية، جاري تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ركاب بطريق الاقليمي اتجاه بنها في دائرة المحافظة.

مصرع 7 وإصابة 3 أشخاص

بالانتقال والفحص لمكان الحادث تبين، مصرع 7 أشخاص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم .

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي بلبيس العام، ونقل 3 مصابين للمستشفي لتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وتم إزالة آثار الحادث، وجاري تحرير المحضر للعرض علي النيابة العامة.