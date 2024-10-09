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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إبراهيم صلاح: دونجا يستحق الانضمام للمنتخب الوطني

دونجا
دونجا

أكد إبراهيم صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يعيش أفضل فتراته الفنية مع القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

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وقال إبراهيم صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" دونجا يستحق الانضمام للمنتخب الوطني ولم يتم مجاملته من قبل حسام حسن المدير الفني للمنتخب كما تردد في الساعات الأخيرة".

وتابع:" دونجا قدم أفضل مبارياته مع فريق الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي واستحق الانضمام للمنتخب الوطني ".

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