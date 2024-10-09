أطفال مدرسة بجنوب سيناء في ضيافة مسجد الروضة بالطور

في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” قام عددا من أطفال مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمة، بزيارة لمسجد الروضة بمدينة الطور، للتعرف على دور العبادة، وعلي برنامج تنظيم الدروس الدينية التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية لدى الأطفال.

في إطار تعزيز القيم الدينية والاجتماعية، تأتي مبادرة تزيين المساجد لتبرز مجموعة من الأهداف السامية التي تهدف إلى تعزيز الروح الدينية في المجتمع

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على التعامل مع أي طارئ.

رياض أطفال مدرسة المروة الرسمية المتميزة بجنوب سيناء في ضيافة مسجد الروضة..

وتأتي الزيارة في ضوء بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بقيادة عادل عتلم، وكيل المديرية، ومديرية الأوقاف بقيادة الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف، وتحت رعاية أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وجمال عبد الناصر مدير المدرسة.

كان في استقبال الأطفال الشيخ محمد مرسي، مفتش مساجد جنوب سيناء، والشيخ عبد المنعم عبد الرحمن سمرة، إمام المسجد، الذين اصطحبوا الأطفال في جولة داخل المسجد للتعرف على مكوناته، كما ألقوا كلمة حول تقديس واحترام بيوت الله عز وجل، وآداب الدخول إلى المسجد، وتطرق الحديث حول أهمية الصلاة في موعدها، وعدد الصلوات على مدار اليوم، ثم جرى اصطحاب الأطفال إلى أماكن الوضوء لتعليمهم الوضوء، وإقامة الصلاة وراء الإمام في صفوف.



