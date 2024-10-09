تسريب مفاجئ بخط صرف صحي رئيسي بمنطقة المجذوب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تسريب مياه مفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن ، وهو خط طرد محطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب التابع لحي غرب أسيوط .

وقال المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أننا نعمل جاهدين لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن ،فريقنا المتخصص مجهز بأحدث المعدات للتعامل مع هذا الحدث ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا بدون انقطاع للمياه في الخدمة، ونؤكد لكم أننا على تواصل مستمر معكم لتزويدكم بأحدث التطورات.

وتدعو الشركة المواطنين إلى التعاون وتجنب استخدام المياه غير الضرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.