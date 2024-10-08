نيسان Navara في مصر.. ننشر المواصفات الكاملة

كشفت نيسان مصـر رسميًا عن السيارة Navara الجديدة كليًا في السوق المصري بالتزامن مع وصول قافلة "Daring Africa 2024" لمحطتها الأخيرة في القاهرة بعد انطلاقها من مصنع نيسان في روسلين، بريتوريا في دولة جنوب أفريقيا.

أقيم حفل التقديم الخاص بالسيارة في مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، مركز تصدير سيارات الركوب في القارة الأفريقية.

أقيم الحفل بحضور الإدارات المختلفة لشـركة نيسان أفريقيا، بالإضافة إلى الموزعين المعتمدين في مصـر، وأبرز ممثلي وسائل الإعلام من مصـر وجنوب أفريقيا والمغرب وغانا. تم خلال الحفل تقديم سيارة Navara للسوق المحلي المصـري والاحتفال باختتام رحلة قافلة نيسانDaring Africa 2024 ، حيث تم استعراض جميع إمكانيات السيارة ومميزاتها.

وبمناسبة تقديم السيارة Navara الجديدة كليًا في السوق المصري صرح جوردي فيلا، رئيس نيسان أفريقيا: "إنّ شعار "في أي تضاريس وفي أي وقت" ينطبق تمامًا على السيارة Navara التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات للتغلب على كل التحديات التي تفرضها الطرق غير الممهدة والتضاريس أفريقيا المتنوعة. نحن سعداء باختتام قافلة Daring Africa 2024 في القاهرة بعد أن قطعت السيارة Navara أكثر من 8000 كم وسط أصعب التضاريس والطرق من أقصـى جنوب القارة لأقصـى شمالها، وهو ما يعكس التزام نيسان بتقديم حلول تتناسب مع جميع الظروف البيئية والتضاريسية في أفريقيا. يسعدنا تقديم Navaraفي السوق المصري، التي يتم تصنيعها في مصنع نيسان في روزلين بجنوب أفريقيا، الذي يعد مركزًا إقليميًا لتصنيع سيارات نيسان للنقل الخفيف في أفريقيا وتصديرها للعديد من الأسواق الأفريقية منذ نهاية 2023".

مواصفات نيسان Navara

تعتبر السيارة Navara الجديدة نقلة نوعية في معايير سيارات النقل الفاخرة متعددة الاستخدامات، وتعتبر تطورًا رائعًا لسيارات نيسان البيك أب التي تتمتع بتراث طويل في نيسان، حيث تجمع بين التصميم الديناميكي والراحة الداخلية الفاخرة، وأحدث التقنيات الذكية التي تضمن سلامة السائقين في أصعب ظروف التشغيل. في الوقت نفسه تتمتع نيسان Navara الجديدة بأدائها الموثوق وقدرتها الفائقة على مواجهة أصعب ظروف القيادة في أفريقيا، استنادًا لأكثر من 90 عامًا من الخبرة في تصنيع سيارات النقل الخفيف. تم تصنيع السيارة بأيدي أفريقية لتتناسب مع جميع الظروف والتحديات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشـركة نيسان مصـر على المكانة الرائدة التي تتمتع بها نيسان في مصـر حيث قال: "تحتل نيسان المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في السوق المصري بنسبة تتجاوز 13.5%، كما نسعى لتعزيز هذه المكانة من خلال تقديم السيارة Navara الجديدة التي تجمع بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتقدمة لتناسب الطرق الوعرة. إنّ الرحلة التي قطعتها Navara عبر الوديان والتضاريس الأفريقية الوعرة تؤكد أنها قادرة على اكتساب شعبية كبيرة في السوق المصري، خاصة قطاع النقل الخفيف الذي يحتاج لسيارات اعتمادية تعمل في كافة ظروف الأداء الشاق وعلى مختلف أنواع الطرق والتضاريس. ومع وصول نيسان Navara إلى مصر، تواصل نيسان تعزيز موقعها في السوق المصري، مقدمة أحدث الابتكارات في عالم السيارات التي تجمع بين الأداء والفخامة. تأتي هذة الخطوة ضمن خطة نيسان مصـر التي تركز على توسيع السوق وإدخال منتجات جديدة، لتوفير مجموعة متكاملة من طرازات نيسان تخاطب جميع الفئات في مصر وتكون الخيار الأول للعميل المصري".

يتميز تصميم نيسان Navara بالجرأة والقوة بفضل خطوطه الحادة، والتمتع بهيكل قوي. تتضمن السيارة شبكة سوداء في جميع الفئات ومن الكروم في أعلى فئة LE ، مما يمنحها مظهرًا قويًا ومميزًا. كما تتميز كابينة القيادة بعزل جيد يُقلل من الضوضاء والإهتزاز لتجربة قيادة سلسلة ومريحة.

تأتي Navara بمحرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر بقوة عالية يولد قدرة تصل إلى 187 حصانًا و450 نيوتن متر عزم في فئات SE و LE . وأيضًا بقوة تبلغ 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسيةXE ، مما يجعله من أقوى المحركات في فئتها. يمكن اختيار ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات في الـ Single Cab و الـ Double Cab ، أو ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات في الـDouble Cab .

من ناحية أخرى تشمل أنظمة الأمان بالـ Navara نظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) لتحكم وتفادي التصادمات عند السـرعات العالية، بالإضافة لنظام مساعد ثبات السيارة (TSA) الذي يعطي ثقة في الجر عن طريق إكتشاف الإنحراف أو الميلان أثناء القيادة، ونظام التحكم الديناميكي في ثبات وتوازن السيارة(VDC) ، بالإضافة لكاميرا خلفية وأجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف في أعلى فئة.

وتحتوي جميع الطرازات على 7 وسائد هوائية بما في ذلك وسادة هواء لركبة السائق مع التذكير بربط حزام الأمان، وقفل أبواب تلقائي مع استشعار السرعة، فضلًا عن أنظمة المساعدة على القيادة بما في ذلك نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC)الذي ينظم ضغط الفرامل أثناء النزول على الطرق الوعرة من خلال ضبط السرعة وضغط الفرامل تلقائيًا، لزيادة السيطرة على السيارة خلال النزول ويوجد أيضاً في أغلب فئاتها. بالإضافة إلى نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA) الذي يمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند الصعود على المنحدرات الشديدة ويوجد في جميع الفئات. فضلًا عن نظام الفرامل محدود الانزلاق (B-LSD) والذي يقوم بفرملة العجلة المنزلقة، مع توجيه المزيد من القوة إلى العجلات الأكثر تماسكاً على الطريق، وهو ما يمنحك أداء أفضل أثناء القيادة.

تقدم Navara من خلال تصميها الجديد وضعيه افضل للتحميل كما تتمتع سعة تحميل ممتازة، حيث تصل سعة تحميل إلى 1 طن في الكابينة المفردة Single Cab 1182 كجم ومن 915 كجم إلى 1030 كجم في الكابينة المزدوجة Double Cab. ذلك بفضل تحسينات نظام التعليق الخلفي.