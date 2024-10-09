استمرار أزمة نقص الأدوية في صيدليات الدقهلية

لاتزال أزمة نقص الأدوية مستمرة في صيدليات محافظة الدقهلية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وغيرها ، وعلى الرغم من توفر بعض الأدوية مؤخرا بعد رفع أسعارها، إلا أنها لم تتوفر بشكل كاف يغطي طلبات المرضى، حيث يعاني المواطنون يوميا في رحلة البحث عن الأدوية في الصيدليات دون جدوى.

الأمراض المزمنة

وضمت الأدوية المختفية في صيدليات الدقهلية أدوية الأنسولين بجميع أنواعه والأقراص الخافضة لمستوى السكر في الدم ، كما ضمت القائمة بعض أدوية الضغط المرتفع وكافة أدوية الضغط المنخفض وأدوية تنشيط الغدة الدرقية وأدوية علاج الضغط المرتفع ، إضافة إلى أدوية " فوارات " علاج زيادة الأملاح وأدوية تنشيط الكبد ، إلى جانب أدوية علاج إلتهاب المرارة وأدوية علاج البروستاتا ، وأيضا حقن البنسلين طويل المفعول لمنع تكرار الحمى الروماتزمية وأمراض القلب الروماتزمي.

كما ضمت القائمة الناقصة أدوية الملينات والأسبرين وسيولة الدم والأدوية الخافضة للحرارة " شراب الأطفال " وأدوية علاج إلتهابات الجهاز التنفسي ، بالإضافة إلى أدوية تنشيط خلايا المخ وكذلك أدوية تنشيط الخصوبة للسيدات ، إلى جانب أدوية تعويض هرمون النمو وتثبيط المناعة وعلاج إلتهاب المفاصل الروماتويدي.

عدة أسابيع

ويقول المواطن شاكر السيد بأنه يعاني من مرض الضغط المرتفع منذ سنوات ، وحاليا يبحث عن الدواء الذي وصفه الطبيب له منذ عدة أسابيع ولم يجده في أي صيدلية ، مشيرا إلى أن البديل الذي وصفه الطبيب أيضا ليس موجودا في الصيدليات ، مطالبا بضرورة توفير الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة

لايوجد بديل

ويضيف طاهر محمود بأنه مريض بالسكر ويبحث منذ عدة أيام على أدوية الأنسولين ولم يعثر عليه في الصيدليات ، مشيرا إلى أن المريض الذي يحصل على الأنسولين ليس لديه بديل لهذا الدواء ، وأضاف بأن أزمة اختفاء الأنسولين مستمرة منذ سبعة أشهر وحتى الآن .

سيولة الدم

ولفت عادل غيث بأن أدوية سيولة الدم غير متوفرة في كافة الصيدليات ، إلى جانب أدوية إلتهاب المرارة ولايجد الدواء الخاص بهذا المرض منذ عدة أشهر مما ضاعف من معاناته ، مشيرا إلى أن الأدوية البديلة أيضا غير متوفرة أيضا .

أصناف عديدة من الأدوية اختفت في الصيدليات

الشركات المنتجة

وأشار مصطفى عبده إلى أن إجابات الصيادلة في كافة الصيدليات على نقص الأدوية واحدة وهي أن الشركات المنتجة لم توفر الدواء ، في الوقت الذي تقوم فيه بعض الصيدليات بصرف الأدوية الناقصة من السوق ولكن بشرط وجود روشتة كبيرة !!