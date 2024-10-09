تسجيل أطفال دور الرعاية بالتأمين الصحي الشامل فى الإسماعيلية

اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع الدكتور احمد بركات مدير التأمين الصحي الشامل لإستخراج بطاقات تأمين صحي شامل للأطفال ضيوف دار الإيواء ؛لرعايتهم صحيًا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

صحة الإسماعيلية :

إستخراج بطاقات تأمين صحي شامل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال

صرحت بذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة ،اليوم يرافقها فريق إشراف المديرية، لدار إيواء الأطفال بمدينة المستقبل للإطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات والأنشطه المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.

وخلال الجولة إطمئنت على الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 18 طفلا، وتابعت حالتهم الصحية وتوافر إحتياجات الدار من الألبان والأغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بهم وتقديم خدمات رعاية الأمومة و الطفولة .

وتابعت بتفقد الغرفة المُنشأة حديثاً بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" والتحديثات التي تمت بالغرفة .

كما تفقدت غرف إقامة الاطفال والصيدلية والمخازن والمطبخ والتأكد من جودة الطعام المقدم للأطفال ،مؤكدة على حُسن معاملة الأطفال، والحرص على رسم البسمة على شفاههم، وظهور مكان إقامة الأطفال في أبهى صورة له طوال الوقت وتوفير كافة سبل الراحة، لافتة إلى تقديم كافة سبل الدعم للدار ؛لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال وتحسين معيشتهم.

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، بالجهد المبذول من جميع العاملين وإدارة دار رعاية الأطفال بمدينة المستقبل ومستوى النظافة والرعاية الصحية بها، ووجًه بدعم الدار بكافة الإمكانيات، وتوفير أى احتياجات مطلوبة لتقديم أفضل خدمة لجميع الأطفال، مؤكدة أن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة ايمان الحماقي مدير إدارة الامومة و الطفولة ،الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ،الدكتورة الشيماء فاروق وكيل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتورة چوليا محمود عضو المكتب الفني.