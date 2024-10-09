جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مجرى مائي بالمنوفية

يكثف ضباط مديرية أمن المنوفية، جهودهم لكشف هوية سيدة عثر على جثمانها داخل مجرى مائي أمام قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

العثور على جثمان سيدة داخل مجرى مائي بالمنوفية



وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل المياه أمام قرية ساقية أبو شعرة، وتحركت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

وبالكشف الظاهر لا توجد ثمة إصابات والسيدة في العقد الثالث من العمر، ترتدي ملابسها، وحذائها، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومراجعة كافة بلاغات التغيب في المحافظة والمحافظات المجاورة، وعمل نشرة بأوصافها.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.