اقرأ بالوفد غداً| السيسي: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها :“السيسي”: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي: الأمن المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها

ـ جهود مصرية لتوحيد الصف الفلسطيني لإجهاض “التهجير”

ـ ٤٠% زيادة في أسعار أدوية الأطفال

- الوزير: ١٢ ألف مصنع متعثر نعمل على إعادة تشغيلها

ـ المنتخب يستدعي “صابر” بعد إصابة "دونجا"