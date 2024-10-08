الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقرأ بالوفد غداً| السيسي: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية

عدد الوفد غداً
عدد الوفد غداً

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها :“السيسي”: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي: الأمن المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها

ـ جهود مصرية لتوحيد الصف الفلسطيني لإجهاض “التهجير” 

ـ ٤٠% زيادة في أسعار أدوية الأطفال 

- الوزير: ١٢ ألف مصنع متعثر نعمل على إعادة تشغيلها

ـ المنتخب يستدعي “صابر” بعد إصابة "دونجا"

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