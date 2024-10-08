اقرأ بالوفد غداً| السيسي: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها :“السيسي”: السلام خيار استراتيجي وليس لدينا أجندة خفية.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي: الأمن المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها
ـ جهود مصرية لتوحيد الصف الفلسطيني لإجهاض “التهجير”
ـ ٤٠% زيادة في أسعار أدوية الأطفال
- الوزير: ١٢ ألف مصنع متعثر نعمل على إعادة تشغيلها
ـ المنتخب يستدعي “صابر” بعد إصابة "دونجا"