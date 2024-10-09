محافظ أسيوط يشهد أنشطة وفعاليات بقرية موشا كنموذج

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سلسلة من الأنشطة والفعاليات بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط كنموذجا متكاملاً في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، يجمع أهداف المبادرة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية من خلال برنامج عمل متكامل يشمل جميع جهات الدولة.

بما في ذلك وزارات التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، وغيرها وتسعى المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

رافقه خلال جولته التفقدية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي لمحافظة أسيوط، وكان في استقباله بقرية موشا اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، ولفيف من وكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان.

حيث بدأ أبوالنصر جولته التفقدية بمتابعة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين وكيل الوزارة ضمن مبادرة "بداية" وأعمال التوعية عن طريق الرائدات الريفيات في موضوعات التربية الإيجابية، لا للزيادة السكانية، لا للتهرب من التعليم، لا للعنف ضد المرأة، والمساهمة في توفير فرص عمل من خلال مشروع الخياطة للأسر المنتجة، كما نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية موشا ندوة عن التوعية بمخاطر المخدرات والأدمان.

تفقد المحافظ ومرافقوه، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة بحضور دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ودكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ودكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية والتى تضم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والأسنان، والباطنة، الصدرية، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة كما تفقد الوحدة الصحية عيادة طب الأسرة، والمعمل، والصيدلية والعيادة الصدرية.

وشهد محافظ أسيوط، الندوة الإرشادية بمركز الإرشاد الزراعي بمقر الوحدة المحلية لقرية موشا والتى نظمتها مديرية الزراعة بقيادة المهندس محمود صبحي عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط في مجال ترشيد إستخدام مياة الري وتدوير المخلفات الزراعية وصيانة الأراضي الزراعية وأهمية المخصبات الحيوية في ترشيد إستخدام الأسمدة الكيماوية وإنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الندوات توعية المزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية كماً ونوعاً وبالتالي يعود ذلك علي المزارع بزيادة الإنتاجية ويعود علي الدولة بالنفع العام.

كما تفقد محافظ أسيوط، الوحدة البيطرية وشهد حمله تحصين ضد الطاعون للأغنام والماعز بحضور الدكتور صلاح علي قطب مدير مديرية الطب البيطري ونخبة من الأطباء البيطرين بالمديرية للتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما حضر المحافظ، ندوه عن المشكلة السكانية وأبعادها ومدى تأثيرها على المجتمع بقاعة بمقر الوحدة المحلية لقرية موشا وذلك بمشاركة المجلس القومى للسكان والمجلس القومي للمرأة ووحدة حماية الطفل ومديرية العمل بالوحدة المحلية لقرية موشا.

وتفقد اللواء هشام أبوالنصر ومرافقوه، مركز شباب قرية موشا بحضور أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة حيث تابع أنشطة مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى ودورة تدريبية عن برنامج مشواري للمهارات الحياتية فضلاً عن تفقده الأنشطة الرياضية المختلفة المقامة بملعب مركز الشباب من النشاط الرياضى للفتيات "1000 بنت 1000 حلم" والنشاط الرياضى لمراكز الإعاقة والنشاط الرياضى مدارس كرة القدم.

وشهد المحافظ ومرافقوه، أيضاً ندوة بعنوان " دعم الأخلاق الحميدة ونبذ التعصب والعنف المجتمعي" بقاعة مناسبات بمركز شباب موشا وذلك ضمن مبادرة "بداية" بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، مدرسة الناصر صلاح الدين الإبتدائية بحضور محمد إبراهيم دسوقي مدير مديرية التربية والتعليم وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية ومحمد النمر مدير التعليم الفني وشهد حملة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المدرسة وذلك ضمن مبادرة "بداية" فضلاً عن تفقده مسرح العرائس وورشة لتنمية مهارات الأطفال بمشاركة مكتبة مصر العامة بأسيوط.

بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة، وتفقد الفصول الدراسية للصفوف الإبتدائية المختلفة ووجّه التهنئة للطلاب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح موصياً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطلاب واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين، وأشارت مديرة المدرسة إلى أن عدد الفصول الدراسية 24 فصل بالمدرسة للصفوف الإبتدائية المختلفة بواقع 952 طالب/ طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

واختتم محافظ أسيوط جولته بتفقد مكتبة أل عابدين للطفل والشباب – فرع ثقافة أسيوط بحضور ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط حيث تفقد معرضاً للكتاب وبما يحتويه من الكتب المختلفة ومعرض الهوايات وشاهد أعمال فنية متميزة وممارسة الطلاب للفن التشكيلي ومشغولات صدفية وأعمال ومشغولات من المعدن والخشب فضلاً عن المكتبة وماتحويه من الكتب المتنوعة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق رؤية مصر 2030.