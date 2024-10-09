مصدر يكشف مصير الأسمدة الكيماوية المسدد ثمنها منذ أشهر

كشف مصدر مسؤل بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، فى تصريحات خاصة'' للوفد''، مصير الأسمدة الكيماوية التى تم حجزها وتسديد ثمنها منذ عدة أشهر بالجمعيات الزراعية ، وذلك بعد صرف وقف الأسمدة الكيماوية، عقب ورود قرار بانتهاء موسم المحاصيل الصيفية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر فى حديثة '' للوفد''، ان الكميات التى جرى حجزها وتسديد ثمنها لصالح مزارعى قصب السكر منذ بداية الموسم ولم ترد مطلقا، إلى أن تم الإعلان عن الانتهاء من موسم توريد الأسمدة الكيماوية يوم الاثنين الموافق ٢٨ / من سبتمبر الماضى، سيتم تحميلها على موسم المحاصيل الزراعية الجديد، ومن المقرر أن يتم توريدها للجمعيات وفقاً لتوريدات كل جمعية على حده والكميات التى تم حجزها، ومن ثم تسليمها للمواطنين ولكن على حساب الموسم الجديد الذى من المقرر أن يبدء مطلع الشهر المقبل .

وأكد من انتهاء موسم التوريد وتوقف صرف الأسمدة الكيماوية، يأتى وسط حالة من التخبط تشهدها مديرية الزراعة والتعاون الزراعى بقنا، لمتابعة الموقف وتحديد مصير الأسمدة الكيماوية التى جرى حجزها على مدار الاشهر الماضية بشكل رسمى للمزارعين، وعدم وجود خطة واضحه لدى المديرية فى التعامل مع الموقف، خاصة فى ظل موجه من الغضب تنتاب الغالبية من المزارعين، مما يرون عدم تمكنهم من الحصول على مقرراتهم السمادية، بالرغم من تورديهم لثمنها منذ أشهر مضت، محملين الحكومة مسؤولية التأخير وإهدار مقرراتهم السمادية .

مصادر مؤكده ذكرت '' للوفد'' ان من بين أسباب عدم وصول الأسمدة الكيماوية للمزارعين، وتأخر عمليات التوريد إلى أن إنتهى موسم المحاصيل الصيفية، هو تقاعس عددًا من الجمعيات التعاونية والجمعية المشتركة بقنا، من توريد الأموال المحصلة لمصانع الأسمدة فور جمعها من المزارعين، وهو ما أدى إلى تأخر وصول الأسمدة الكيماوية للجمعيات الزراعية بقنا، بالإضافة لأزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي لعدة أيام عن مصانع الأسمدة بسبب أزمة الكهرباء التى حلت بالدولة الأشهر الماضية.

محافظ قنا و مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يستعرضان إنجازات البرنامج بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، بحجم استثمارات يقدر بحوالي ١٠ مليون يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس الحسينى محمد ممثل جهاز شئون البيئة، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

حيث تم استعراض إنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحجم الدعم الفنى و تدخلات بنية تحتية، وكذا جهود البرنامج نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمركز قوص، على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى، سوف يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.

وأضاف "عبد الحليم" بأن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.