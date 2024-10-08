الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة محمد هاني

يقوم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنزع الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الإفريقي.





ويسابق اللاعب الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏وأن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.

على جانب آخر الفريق مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

الأهلي يحدد موعد سفره إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏