نيكو ويليامز يغيب عن منتخب أسبانيا بسبب الاصابة

بات نجم اتلتيك بيلباو الاسباني ومنتخب أسبانيا نيكو ويليامز اخر الاعبين الذين يعلن عن تعذر التحاقهم بمعسكر منتخب اسبانيا استعدادا لخوض مباراتيه في بطولة دوري الامم الاوربية خلال فترة التوقف الدولي الحالية .

وسيلاقي منتخب اسبانيا منتخبي الدانمارك وصربيا في مباراتيه القادمتين في دوري الامم الاوربية في اسبانيا .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان نيكو ويليامز قد غادر معسكر منتخب اسبانيا وعاد الى مدينة بيلباو بسبب الاصابة التي لحقت به مؤكدة ان الاصابة التي لحقت بنيكو ويليامز ليست اصابة كبيرة وانما هي اصابة عضلية ستمنعه من الاستمرار في معسكر المنتخب الاسباني لكنه سيكون جاهزا للمشاركة مع ناديه في بطولة الدوري الاسباني بعد فترة التوقف الدولي والتي سيبدأها بملاقاة اسبانيول يوم 19 أكتوبر الجاري .

وقالت صحفية الماركا ان الجهاز الفني لمنتخب اسبانيا بقيادة لويس دي لا فونتي قام باستدعاء جناح فريق ريال سوسيداد الاسباني سيرجيو جوميز .

يذكر ان منتخب اسبانيا افتتح مشواره في بطولة دوري الامم الاوربية بالتعادل مع صربيا في ملعبها في بلجراد و الفوز على سويسرا برباعية في اسبانيا .