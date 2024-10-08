إشراقات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2024 - 09:57 م 10/8/2024 9:57:24 PM

هذه قصة أغرب من الخيال.. وربما لو حكاها لى أحد من قبل ماصدقتها أبدا.. لكنها تعكس بكل صراحة التغيير السلبى الذى حدث فى مجتمعنا المصرى فى السنوات الأخيرة.. ومدى التشوه الذى أصاب السلم الاجتماعى حتى أصابه بالخلل والاعوجاج!!

والآن تعالوا لنطالع فصول المهزلة:

فالقصة لأب وأم لم ينجبا إلا بنتين أولاهما كل اهتمام ورعاية حتى كبرا وأصبحا فى سن الزواج.

وبالفعل ما أن انتهيا من تعليمهما حتى بدأ توافد طابور الخطاب الفتاتين.. فكان من نصيب الفتاة الكبرى عريس شاب يشرح القلب وله مستقبل عظيم.. وهو بالمناسبة طبيب أسنان.. ففرحت به الأسرة ورحبوا به أشد ترحيب.. لما لا وهو طبيب شاب متفوق وتحلم به أى فتاة.. وكانت معاملة الأسرة له فى منتهى الاحترام والتقدير.. وهو بالفعل جدير بهذا!!

وفجأة حدث فى الأسرة انقلاب وتغيير دراماتيكى خطير.. تمثل فى عريس شاب تقدم لطلب يد الفتاة الصغرى.. والتى تدمن متابعة شبكات التواصل الإجتماعى منذ نعومة أظافرها.. فتعرفت عن طريقها ببلوجر معروف.. ولكن للأسف مستوى تعليمه ليس على مستوى البنت ولا أسرتها الراقية!!

ولكن أمام تمسك الفتاة ومظاهر الثراء البادية على البلوجر من سيارة فارهة وشقة فى مكان راقى.. جاءت الموافقة عليه سريعة.. وهنا بدأت المأساة!!

والطبيب الشاب خطيب البنت الكبرى.. إمكانياته المادية متواضعة.. ككل شاب يبدأ حياته فهو مجرد طبيب أسنان فى مستشفى حكومى.. لم يمتلك عيادة بعد.. فكان الفتى كلما جاء لزيارة خطيبته.. حمل معه بعض الهدايا المتواضعة.. والتى تكون أحيانًا عبارة عن كيس فاكهه.

فى حين أن البلوجر الشاب عندما يأتى لزيارة خطيبته فى منزل أسرتها فهو يحمل كل ما لذ وطاب من الهدايا.. بل ويصمم على عزومات للأسرة بأكملها خارج المنزل.. وفى أفخم الأماكن فى مصر.. والتى لم تكن تحلم الأسرة البسيطة أن ترتادها فى يوم من الايام!!

وهنا بدأت المأساة فى المقارنات اليومية بين الخطيبين الطبيب والبلوجر.. وبدأت ملامح الفتور تبدو فى الأفق فى معاملة الأسرة للطبيب الشاب.. بل والسخرية من هداياه وإمكانياته!!

وهنا انقلبت حياة البنت الكبرى لجحيم مقيم.. خاصة وقد بدأت الأسرة وخاصة الأم فى الحديث عن البخت المائل لابنتهم الكبرى.. رغم أن هذا الطبيب الشاب ينتظره مستقبل باهر.. ولكن أمام إمكانياته المادية المتواضعة الآن.. وبمقارنة بالبلوجر الشاب أصبح الطبيب فاشلًا!!

وشيئا فشيئا بدأت الأم فى الإلحاح على ابنتها فى فسخ خطوبتها حتى تفوز بخطيب ثرى مثل خطيب شقيقتها الصغرى.. حتى أحالت حياتها لجحيم.. فأتصلت الفتاة الشابة بأحد المواقع التى تهتم بمشاكل الأسرة.. لتسألهم عن حل مأساتها؟!

شوف وصلنا إليه فى مصر.. وشوف الخلل وصل لأى مدى!!

الطبيب المتفوق أصبح فاشلًا فى عرف الأسرة.. عندما وضع فى كفة واحدة مع بلوجر يحمل مؤهل فوق المتوسط.. لكن إمكانياته المادية تفوق الخيال وتذهب العقل!!

< بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكان هذه الفتاة البائسة؟!