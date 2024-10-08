الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر

الأهلي
الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

txt

أهلي 2009 يلتقي البنك الأهلي في رابع جولات دوري الجمهورية

وقام الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

ويحاول النادي الأهلي تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعدما خسر السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مواد متعلقة

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

بركلات الترجيح .. أهلي 2009 يخسر أمام البنك الأهلي في دوري الجمهورية
الجريدة الورقية