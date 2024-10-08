الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
وقام الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.
ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 من الشهر الجاري.
ويحاول النادي الأهلي تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعدما خسر السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.