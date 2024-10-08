الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

ويحاول النادي الأهلي تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعدما خسر السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.