وفد من مدربي هيئة "أميديست" في زيارة لجامعة عين شمس

استقبلت جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء فريقًا من التقنيين والمدربين التابعين لهيئة "أميديست" تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

جاء ذلك في إطار استكمال مشروع تطوير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس، يأتي هذا التعاون تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الجامعة والهيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسليم أدوات مساعدة حديثة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة، مع التركيز على الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع الجامعي.

ويقوم فريق الهيئة خلال الأيام المقبلة بتدريب العاملين بالمركز على كيفية استخدام هذه الأدوات والتقنيات المتطورة، لتأهيلهم لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة السمعية على استخدامها بكفاءة ويساهم في تمكينهم من التواصل والتفاعل بفاعلية أكبر داخل جامعة عين شمس.

دعم جامعة عين شمس لذوي الإعاقة

يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية دامجة تسهم في تحسين جودة حياتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتتماشى مع رؤية المركز في تحقيق مجتمع جامعي خالٍ من الحواجز.

انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس

وتنطلق يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الثالثة والجديدة من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2024" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الإبتكار والتدريب ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

