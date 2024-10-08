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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الخطيب ومرتجي في حفل الاستقبال للجمعية العمومية للأندية الأوروبية

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، في حفل التعارف الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اليونانية أثينا.

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الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

جاء ذلك قبل المشاركة غدًا الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة للكابتن محمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.
ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

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