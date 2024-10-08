الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين، من أجل المنافسة بقوة على لقب لقب السوبر المصري.

ويأمل الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ القطبين لركلات الترجيح والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض.