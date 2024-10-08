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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

الدماطي
الدماطي

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

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بركلات الترجيح .. أهلي 2009 يخسر أمام البنك الأهلي في دوري الجمهورية

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين، من أجل المنافسة بقوة على لقب لقب السوبر المصري.

ويأمل الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ القطبين لركلات الترجيح والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض.

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