أحمد السقا ونادية الجندي أبرز الحضور في عزاء ابنة وحفيدة شقيق أشرف شيحة

استقبل منذ قليل رجل الأعمال أشرف شيحة عزاء ابنة وحفيدة شقيقه والذين رحلوا عن عالمنا منذ أيام بعد تعرضهم لحادث سير مروع أدى إلى وفاتهم على الفور.

وحرص العديد من نجوم الفن والرياضة على حضور العزاء ،وكان من بين الحاضرين الفنانة نادية الجندي التي ظهر على ملامحها الحزن الشديد ، كما حرص أيضا الفنان أحمد السقا حضور العزاء حيث يحرص دائمًا على الوجود في تلك المواقف .

وكان قد أعلن رجل الأعمال أشرف شيحة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة ابنة أخيه بسمة أسامة شيحة وابنتها، بعد تعرضهما لحادث سير على طريق الجونة، فكتب: إنا الله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله السيدة بسمة أسامة شيحة وابنتها ليال محمود طاهر إثر حادث أليم.