وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر برؤية واحدة من أجل تحقيق السلام

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنهم مستعدون للقيام بما هو مطلوب لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن واستقرار الجميع، موضحًا أنهم يريدون من العالم أن يتحرك وفقًا لمواقفه المعلنة لحل الدولتين.

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني:

وتابع الصفدي، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، :"الأوضاع تزداد سوءا وخطرا يوم بعد يوم في المنطقة، والأردن ومصر يعملان سويًا برؤية واحدة وبالتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية من أجل تحقيق السلام".

وشدد على أن الوضع أصبح على حافة الهوية ولا مجال للمماطلة، ولا يجوز أن تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي، موضحًا أن مصر والأردن منذ اليوم الأول للحرب على فلسطين حذرتا من أن تهجير أهالي فلسطين خط أحمر، ولن نسمح بهذا الوضع سواء في الداخل الفلسطيني أو الخارج.