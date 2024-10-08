من هي جيهان الليثي "أم محمد" السر الخفي وراء فضيحة صبحي كابر؟.. مفاجأة جديدة تشعل الأزمة

لازالت أزمة صبحي كابر تشغل أحاديث الشارع المصري، وتسيطر على تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تظهر بين الحين والآخر مفاجأة جديدة تقلب موازيين القصة رأسًا على عقب، ما تسبب في مزج الحق بالباطل.

أم محمد آخر مفاجآت أزمة صبحي كابر

وكانت آخر مفاجأة هي التي فجرها هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، حيث صرح بإن هناك سيدة تدعى جيهان الليثي والشهيرة بـ"أم محمد"، هي السبب الرئيسي الخفي وراء اندلاع أزمة صبحي كابر بعدما تسببت في تعكير العلاقة بينه وبين ملاك مطعمه الجدد.

أشار "الإمام" بإن أم محمد كانت تشغل منصبًا إداريًا في المطعم إلى أن قامت الإدارة بفصلها بسبب سوء معاملتها للعمال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ذلك الإتهام الذي علقت عليه بنفسها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم".

أول رد من أم محمد عن الإتهامات الموجهة إليها بشأن تسببها في اشتعال أزمة صبحي كابر

كشفت أم محمد عن إنها كانت مسؤولة عن إدارة مطعم صبحي كابر، وخاصًة التعامل مع الموظفات، لتؤكد إنها تركت الإدارة بعد نشوب الخلاف بين صبحي كابر وملاك المطعم الجدد، لتنفي بذلك كافة التهم المتعلقة بشأن سوء معاملتها للموظفين.

كما شددت على إنها كانت دائمًا تدافع عن حقوق الموظفين خاصًة لدى ملاك المطعم الجدد، مضيفة: "مفيش فرد فيهم مدفعتش عنه عند الملاك الجدد".

سر خلاف صبحي كابر مع ملاك المطعم الجدد

في الوقت نفسه، صرحت جيهان الليثي الشهيرة بـ"أم محمد"، بإن السبب الحقيقي لإشتعال الأزمة بين الشيف صبحي كابر وملاك المطعم الجدد هو رغبتهم في إغلاق المطعم وتسريح العمالة، الأمر الذي دفعها إلى الإتصال بصبحي كابر وإبلاغه بالوضع، مؤكدة على انتهاء دورها بالكامل بمجرد وقوع الأزمة بين الطرفين.

صاحب سلسلة مطاعم حضرموت عنتر هو المالك الجديد لمطعم صبحي كابر

وكان الشيف صبحي صاحب مطعم صبحي كابر قد كشف عن اسم المشتري والمالك الجديد للمحل، بعدما اضطر لبيعه بسبب ظروف مادية قهرية، ليصرح بأنه باع المطعم لصاحب سلسلة مطاعم حضرموت عنتر.

كما تحدث صبحي كابر عن الظروف القهرية التي أجبرته على بيع مطعمه الشهير، مشيرًا إلى أنه وقع ضحية نصب صفقة ذرة بسبب طمعه، ما تسبب في تعثره ماليًا، واضطراره لبيع المطعم.

السبب الحقيقي وراء إجبار صبحي كابر على بيع المطعم

وروى صبحي عن تفاصيل بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "استلفت 125 مليون جنيه من أجل تلك الصفقة، وبعت المحل لصاحب مطعم شهير واشتغلت مع الملاك الجدد بتوريد اللحمة وعمل فيديوهات، منوهًا بأنه باع المحل فقط وليس “براند صبحي كابر”.

وتابع: "اتذليت اوي وبقيت كومبارس في محلي عند الناس اللي بعت ليهم المطعم، ومحدش بيقولي المعلم صبحي، وصفحة المحل على فيسبوك لسه ملكي، والمزارع وبراند الاسم كله ده لسه بتاعي، اللي اتباع بس هو المحل".

سعر بيع مطعم صبحي كابر

وكشف صبحي عن سعر بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "أنا بعت المطعم بحوالي 150 مليون جنيه علشان أسدد الفلوس اللي عليا، وبجهز إن شاء الله عشان افتتاح المطعم الجديد وابدأ تاني من الأول بعد الاختبار الصعب اللي اتعرضت ليه ده".

واختتم الشيف صبحي: "أنا لسه موجود وعندي كل حاجة الحمدلله، وقريب هرجع أقوى من الأول زي ما بدأت على باب الله، وأنا بطمن الناس عليا، ولكن ربنا له حكمة من اللي حصل، يذل من يشاء ويعز من يشاء".